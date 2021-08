உலக செய்திகள்

நைஜீரியாவில் ரசாயனத்துடன் சமைக்கப்பட்ட உணவை உட்கொண்ட 24 பேர் பலி + "||" + Family of 24 people dies after mistaking fertiliser for salt

