உலக செய்திகள்

காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த தவறியதற்காக கிரீஸ் மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட பிரதமர் + "||" + Greece PM apologizes to people for failing to control wildfires

காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த தவறியதற்காக கிரீஸ் மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட பிரதமர்