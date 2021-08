உலக செய்திகள்

கொரோனா அச்சம்: ஆஸ்திரேலியா தலைநகர் கான்பெர்ராவில் ஒரு வார கால ஊரடங்கு அமல் + "||" + Now, Capital Canberra To Enter Lockdown As Australia Battles Delta Surge

கொரோனா அச்சம்: ஆஸ்திரேலியா தலைநகர் கான்பெர்ராவில் ஒரு வார கால ஊரடங்கு அமல்