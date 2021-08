உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் டிக்-டாக் செயலிக்கு தடை விதிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனுக்கு கோரிக்கை + "||" + Request to President Joe Biden to ban tic-tac-toe in the United States

அமெரிக்காவில் டிக்-டாக் செயலிக்கு தடை விதிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனுக்கு கோரிக்கை