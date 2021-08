உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களை அங்கீகரிப்பது குறித்து இன்னும் பரிசீலிக்கவில்லை - ஜப்பான் + "||" + Japan not yet considered recognizing the Taliban in Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களை அங்கீகரிப்பது குறித்து இன்னும் பரிசீலிக்கவில்லை - ஜப்பான்