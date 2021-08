உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்ற சான்றிதழுடன் வரும் இந்தியர்கள் மட்டுமே அனுமதி- கனடா அரசு + "||" + Indians with travel plans to Canada struggling with the norm to take RT-PCR test in third country

கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்ற சான்றிதழுடன் வரும் இந்தியர்கள் மட்டுமே அனுமதி- கனடா அரசு