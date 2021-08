உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி ஏற்படுத்துவதில் நாங்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்போம்: பாக்.ராணுவ தளபதி + "||" + Pakistan will play important role in bringing peace in Afghanistan, says Gen Bajwa amid accusations of aiding Taliban

ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி ஏற்படுத்துவதில் நாங்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்போம்: பாக்.ராணுவ தளபதி