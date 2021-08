உலக செய்திகள்

“இது வரலாற்றில் மிகவும் கடினமான மீட்பு பணி” - ஆப்கானிஸ்தான் குறித்து ஜோ பைடன் கருத்து + "||" + Most difficult rescue operation in history Joe Biden comments on Afghanistan

“இது வரலாற்றில் மிகவும் கடினமான மீட்பு பணி” - ஆப்கானிஸ்தான் குறித்து ஜோ பைடன் கருத்து