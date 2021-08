உலக செய்திகள்

ஆண்களும், பெண்களும் சேர்ந்து படிக்க தடை: ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான்களின் முதல் கட்டளை + "||" + Prohibition of men and women studying together: The Taliban's first command in Afghanistan

ஆண்களும், பெண்களும் சேர்ந்து படிக்க தடை: ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான்களின் முதல் கட்டளை