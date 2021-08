உலக செய்திகள்

அடுத்த மாதம் 10-ந்தேதிக்குள் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் 2 ‘டோஸ்’ தடுப்பூசி: இலங்கை அதிபர் கோத்தபய + "||" + 2 'dose' vaccine for all the people of the country by the 10th of next month: Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa

