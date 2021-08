உலக செய்திகள்

ஆப்கானிய பயங்கரவாதிகள் ரஷியாவுக்குள் நுழைவதை நான் விரும்பவில்லை - விளாடிமிர் புதின் + "||" + Don't want Afghan militants in Russia, says Vladimir Putin

ஆப்கானிய பயங்கரவாதிகள் ரஷியாவுக்குள் நுழைவதை நான் விரும்பவில்லை - விளாடிமிர் புதின்