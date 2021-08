உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 48 ஆயிரம் பேரை வெளியேற்றிய அமெரிக்கா + "||" + Since August 14, the US has evacuated 48,000 people from Afghanistan

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 48 ஆயிரம் பேரை வெளியேற்றிய அமெரிக்கா