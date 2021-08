உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானை ஆக்கிரமித்துள்ள தலீபான்கள் மீது பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்படுமா? அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் பதில் + "||" + Will economy sanctions be imposed on the Taliban who have occupied Afghanistan? US President Joe Biden responds

ஆப்கானிஸ்தானை ஆக்கிரமித்துள்ள தலீபான்கள் மீது பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்படுமா? அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் பதில்