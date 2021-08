உலக செய்திகள்

கிரீஸ் நாட்டில் தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு இலவச கொரோனா பரிசோதனையை ரத்து செய்ய முடிவு + "||" + Greece decides to cancel free corona test for non vaccinated

