உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து படைகளை வெளியேற்றும் பணியில் இறுதிகட்டத்தில் உள்ளோம் - ஜோ பைடன் + "||" + We're currently on a pace to finish (evacuation) by Aug 31 by Joe Biden

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து படைகளை வெளியேற்றும் பணியில் இறுதிகட்டத்தில் உள்ளோம் - ஜோ பைடன்