உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் உள்ள அணு ஆயுதங்களை தலீபான்கள் கைப்பற்றாமல் இருப்பதை உறுதி செய்க - ஜோ பைடனிடம் கோரிக்கை + "||" + Ensure that Taliban do not destabilise Pakistan and acquire nuclear weapons: US lawmakers to Biden

பாகிஸ்தானில் உள்ள அணு ஆயுதங்களை தலீபான்கள் கைப்பற்றாமல் இருப்பதை உறுதி செய்க - ஜோ பைடனிடம் கோரிக்கை