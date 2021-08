உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஆகஸ்ட் 31-க்கு பின்னரும் ஆப்கானியர்கள் வெளியேற தலீபான்கள் சம்மதம் + "||" + Taliban agree to let Afghans leave Afghanistan after US withdrawal deadline of August 31

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஆகஸ்ட் 31-க்கு பின்னரும் ஆப்கானியர்கள் வெளியேற தலீபான்கள் சம்மதம்