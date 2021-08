உலக செய்திகள்

காபூல் விமான நிலையத்தில் இரட்டை குண்டுவெடிப்பு - அமெரிக்க வீரர்கள் உள்பட 73 பேர் பலி + "||" + Civilians, US troops among dozens killed in Kabul blasts

காபூல் விமான நிலையத்தில் இரட்டை குண்டுவெடிப்பு - அமெரிக்க வீரர்கள் உள்பட 73 பேர் பலி