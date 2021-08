உலக செய்திகள்

காபூல் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதல் நடத்தியவர்களை வேட்டையாடுவோம் - ஜோ பைடன் + "||" + Joe Biden to Kabul attackers: 'We will hunt you down and make you pay'

காபூல் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதல் நடத்தியவர்களை வேட்டையாடுவோம் - ஜோ பைடன்