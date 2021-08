உலக செய்திகள்

காபூல் குண்டுவெடிப்பு: இந்த துயரம் நடக்க ஒருபோதும் அனுமதித்திருக்ககூடாது - டிரம்ப் + "||" + Donald Trump, Republican Lawmakers Hit Out At Joe Biden After Kabul Attack

காபூல் குண்டுவெடிப்பு: இந்த துயரம் நடக்க ஒருபோதும் அனுமதித்திருக்ககூடாது - டிரம்ப்