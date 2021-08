உலக செய்திகள்

காபூல் விமான நிலைய தாக்குதல்; “மறக்கவும் மாட்டோம், மன்னிக்கவும் மாட்டோம்” - அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் சூளுரை + "||" + Attack on Kabul airport; "We will not forget, we will not forgive," said US President Joe Biden

காபூல் விமான நிலைய தாக்குதல்; “மறக்கவும் மாட்டோம், மன்னிக்கவும் மாட்டோம்” - அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் சூளுரை