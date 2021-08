உலக செய்திகள்

காபூல் விமான நிலையத்தை குறிவைத்து ராக்கெட் தாக்குதல்: குழந்தைகள் உள்பட 6 பேர் பலியான சோகம் + "||" + 6 Afghans killed after rocket falls into residential area in Kabul

