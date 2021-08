உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான்: அமெரிக்க விமானப்படை நடத்திய வான்வெளி தாக்குதல் - 10 பேர் பலி + "||" + At least 10 people, including children, were killed in a US airstrike in Kabul

ஆப்கானிஸ்தான்: அமெரிக்க விமானப்படை நடத்திய வான்வெளி தாக்குதல் - 10 பேர் பலி