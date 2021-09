உலக செய்திகள்

மூட்டை, முடிச்சுகளுடன் கால்நடைகள் போல நடந்து செல்லும் ஆப்கானிஸ்தான் அகதிகள்! + "||" + Biblical scene as thousands flee Taliban-held Afghanistan walking miles through the desert across the Pakistani border and into Iran

மூட்டை, முடிச்சுகளுடன் கால்நடைகள் போல நடந்து செல்லும் ஆப்கானிஸ்தான் அகதிகள்!