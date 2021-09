உலக செய்திகள்

பருவ நிலை மாற்றம் தொடர்பாக அமெரிக்கா-சீனா இடையே பேச்சுவார்த்தை + "||" + China, US to discuss curbing emissions, fossil fuels in Tianjin talks

பருவ நிலை மாற்றம் தொடர்பாக அமெரிக்கா-சீனா இடையே பேச்சுவார்த்தை