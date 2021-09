உலக செய்திகள்

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் மீது தலீபான்கள் தாக்குதல் நடத்தியதாக தகவல் + "||" + Afghan Woman Activist Beaten Up By Taliban During Kabul Protest: Report

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் மீது தலீபான்கள் தாக்குதல் நடத்தியதாக தகவல்