உலக செய்திகள்

காட்மாண்டுவில் மோடிக்கு எதிராக போராட்டம்; நேபாள அரசு எச்சரிக்கை + "||" + Nepal govt warns citizens against any action that may hurt friendly nations

காட்மாண்டுவில் மோடிக்கு எதிராக போராட்டம்; நேபாள அரசு எச்சரிக்கை