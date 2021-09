உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் உள்ள மிருகக்காட்சிசாலையில் 13 கொரில்லாவுக்கு கொரோனா தொற்று! + "||" + Zoo Atlanta is treating 13 western lowland gorillas who have tested positive for COVID-19

