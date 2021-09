உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் புதிய கல்வி கொள்கையை வெளியிட்ட தலீபான்கள் + "||" + Taliban allows women to study, but conditions apply; The Taliban released a new education policy

ஆப்கானிஸ்தானில் புதிய கல்வி கொள்கையை வெளியிட்ட தலீபான்கள்