உலக செய்திகள்

அமீரக விண்வெளி வீரர்களுக்கு கார்கோ விண்கலத்தை ‘ரோபோ' கரம் கொண்டு கட்டுப்படுத்தும் பயிற்சி + "||" + Training to control a cargo spacecraft with a robot arm; For U.S. astronauts, offered at NASA

அமீரக விண்வெளி வீரர்களுக்கு கார்கோ விண்கலத்தை ‘ரோபோ' கரம் கொண்டு கட்டுப்படுத்தும் பயிற்சி