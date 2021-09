உலக செய்திகள்

உள் அரங்குகளில் கொரோனா பரவலை தடுக்க 6 அடி சமூக இடைவெளி போதாது: புதிய ஆய்வு + "||" + 6 feet distance may not be enough to prevent viral transmission indoors: Study

உள் அரங்குகளில் கொரோனா பரவலை தடுக்க 6 அடி சமூக இடைவெளி போதாது: புதிய ஆய்வு