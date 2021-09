உலக செய்திகள்

கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்த உலகின் மிக வயதான ஜப்பானிய இரட்டை சகோதரிகள் + "||" + Guinness World Records has certified two Japanese sisters as the world’s oldest living identical twins at 107

