உலக செய்திகள்

‘உங்களை வரவேற்க இந்திய மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள்’: கமலா ஹாரிசுக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு + "||" + People are waiting to welcome you: PM Modi invites Kamala Harris to visit India

‘உங்களை வரவேற்க இந்திய மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள்’: கமலா ஹாரிசுக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு