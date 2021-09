உலக செய்திகள்

கொரோனா பரவலால் இந்த ஆண்டும் நோபல் பரிசு வழங்கும் விழா ரத்து. நோபல் அறக்கட்டளை அறிக்கை. + "||" + Nobel Prize ceremonies canceled again in Stockholm due to pandemic

