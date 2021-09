உலக செய்திகள்

செவ்வாய் கிரகத்தில் நிலநடுக்கம் : நாசா கண்டுபிடிப்பு + "||" + Third Mars quake in the same month: NASA's Insight lander recorded

செவ்வாய் கிரகத்தில் நிலநடுக்கம் : நாசா கண்டுபிடிப்பு