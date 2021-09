உலக செய்திகள்

உலகின் முதல் டி.என்.ஏ. தடுப்பூசியை இந்தியா உருவாக்கியுள்ளது; பிரதமர் மோடி உரை + "||" + The world's first DNA India has developed a vaccine, says Prime Minister Modi

