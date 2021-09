உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் எதிர்ப்பை மீறி ரஷ்யாவிடம் ஏவுகணை வாங்க முடிவு - துருக்கி அதிபர் தகவல் + "||" + Turkey decides to buy Russia missile despite US opposition

அமெரிக்காவின் எதிர்ப்பை மீறி ரஷ்யாவிடம் ஏவுகணை வாங்க முடிவு - துருக்கி அதிபர் தகவல்