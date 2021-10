உலக செய்திகள்

பயங்கரவாதிகளின் புகலிடமாக பாகிஸ்தான் உள்ளது: அமெரிக்கா கவலை + "||" + US concerns on terror safe havens in Pakistan: Pentagon

பயங்கரவாதிகளின் புகலிடமாக பாகிஸ்தான் உள்ளது: அமெரிக்கா கவலை