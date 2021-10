உலக செய்திகள்

விபத்துக்குள்ளான இளைஞரின் உயிரைக் காப்பாற்றிய ஆப்பிள் வாட்ச் + "||" + Apple Watch that saved the life of a young man in an accident

விபத்துக்குள்ளான இளைஞரின் உயிரைக் காப்பாற்றிய ஆப்பிள் வாட்ச்