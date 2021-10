உலக செய்திகள்

அபுதாபி: போலீஸ் ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் விபத்து - 4 பேர் பலி + "||" + 2 pilots among 4 killed as police air ambulance crashes in Abu Dhabi

