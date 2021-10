உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகளை சுட்டுக்கொன்ற தலீபான்கள் - மசூதி குண்டுவெடிப்புக்கு பழிக்கு பழி + "||" + ISIS in Afghanistan The Taliban who shot down the terrorists - revenge for the mosque bombing

ஆப்கானிஸ்தானில் ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிகளை சுட்டுக்கொன்ற தலீபான்கள் - மசூதி குண்டுவெடிப்புக்கு பழிக்கு பழி