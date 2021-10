உலக செய்திகள்

ஓடுதளத்தை விட்டு விலகி புல்தரையில் சிக்கிய விமானம் + "||" + An aircraft of a domestic air carrier (Shree Airlines) slipped off the runway at Kathmandu Airport today in Nepal

ஓடுதளத்தை விட்டு விலகி புல்தரையில் சிக்கிய விமானம்