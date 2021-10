உலக செய்திகள்

பேஸ்புக் முடக்கத்தால் டெலிகிராமுக்கு 7 கோடி புதிய பயனர்கள் + "||" + 70 million new users for telegram due to Facebook outtage

