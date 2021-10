உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் தடுப்பூசி உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும்: ஐ.நா சபையில் அறிவிப்பு + "||" + India at UN says will ramp up production capacity

இந்தியாவில் தடுப்பூசி உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும்: ஐ.நா சபையில் அறிவிப்பு