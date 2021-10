உலக செய்திகள்

பாதுகாப்பான உலகத்தை உருவாக்க உறுதி ஏற்போம் - ஐ.நா. சபை பொதுச்செயலாளர் + "||" + We are committed to creating a safer world - UN General Secretary of the Council

