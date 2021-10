உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் கொரோனா உயிரிழப்பு ஒரேநாளில் ஆயிரத்தை தாண்டியது! + "||" + Russia exceeds 1,000 deaths in a day for first time since the beginning of COVID-19

