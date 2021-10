உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் இஸ்ரேலுக்குள் நுழைய அனுமதி + "||" + People vaccinated with Sputnik V may soon be allowed to enter Israel

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் இஸ்ரேலுக்குள் நுழைய அனுமதி