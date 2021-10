உலக செய்திகள்

மாடர்னா பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது: அமெரிக்க தேசிய சுகாதார நிறுவனம் + "||" + Moderna booster dose vaccine is safe: National Institutes of Health in the United States

மாடர்னா பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது: அமெரிக்க தேசிய சுகாதார நிறுவனம்