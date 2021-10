உலக செய்திகள்

தைவானை அமெரிக்கா பாதுகாக்கும்: ஜோ பைடன் + "||" + Joe Biden vows to defend Taiwan if attacked by China

தைவானை அமெரிக்கா பாதுகாக்கும்: ஜோ பைடன்