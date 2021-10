உலக செய்திகள்

நிலநடுக்கத்தை கண்டு அசராத நியூசிலாந்து பிரதமர் + "||" + New Zealand's Jacinda Ardern keeps going as earthquake disrupts live event

நிலநடுக்கத்தை கண்டு அசராத நியூசிலாந்து பிரதமர்